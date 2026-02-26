ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът на ЕС: Унгария е нарушила европейското право, като не е подновила лиценза на независимо радио

Унгария е нарушила европейското право СНИМКА: Пиксабей

Съдът на ЕС установи, че Унгария е нарушила европейското право, като не е подновила лиценза на независимата медия "Клуб радио" (Klubrádió), предаде Ройтерс.

Радиото бе принудено да преустанови работата си през февруари 2021 г. след 19 г. в радиоефира, понеже унгарският медиен регулатор не поднови лиценза му. Според държавния орган "Клуб радио" е извършило редица регулаторни нарушения. Оттогава медията функционира само в онлайн пространството, съобщи БТА.

Гостите на политическите предавания и токшоутата на "Клуб радио" често критикуват политиката на унгарското правителство.

