Марин Льо Пен няма да участва в президентските избори, ако съдът я накара да носи електронна гривна

Водачът на френската крайна десница Марин Льо Пен заяви, че няма да се кандидатира на президентските избори догодина, ако апелативният съд в Париж разпореди тя да носи електронна гривна заради обвиненията за злоупотреба с европейски средства, предаде Асошиейтед прес.

Льо Пен изрази надежда апелативният съд да я оправдае в процеса, насрочен за 7 юли. Ако съдът не се произнесе в нейна полза, присъдата може да провали президентските ѝ амбиции, допълва агенцията.

"Много добре осъзнавам, че решението за тази кандидатура не е мое", изтъкна Льо Пен пред телевизионния канал Бе Еф Ем Те Ве.

Петдесет и седем годишната Льо Пен обжалва съдебно решение, постановено през март миналата година, което признава нея и други членове от партията ѝ "Национален сбор" за виновни в злоупотреба със средства, предоставени от Европейския парламент в периода от 2004 до 2016 г. Парите са били предназначени за наемане на сътрудници за екипа ѝ в ЕП, но според обвинението те вместо това са били използвани от нейни съпартийци за партийни нужди.

Ако Льо Пен бъде призната за виновна, присъдата няма да ѝ позволи да заема изборни длъжности, или ще я задължи да носи електронна гривна, или и двете, пише БТА.

"Трима съдии ще решат дали милионите французи, които желаят да гласуват за мен, ще могат да го сторят, или не", заяви Льо Пен след края на петседмичния процес по обжалване, който приключи по-рано този месец.

"Ако апелативният съд постанови решение, което се съобразява с това на по-ниската инстанция сами можете да си направите извода, че не мога да се кандидатирам на изборите", посочи лидерката на "Национален сбор".

Льо Пен отхвърли обвиненията, че е била в центъра на незаконна група за източване на европейски средства. Ако ѝ бъде позволено да се кандидатира, тя ще бъде основният претендент за наследник на центристкия президент Еманюел Макрон на изборите през 2027 г. Ако не успее, Льо Пен посочи, че 30-годишното ѝ протеже Жордан Бардела ще се кандидатира вместо нея.