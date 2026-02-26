Съд в Турция разпореди младеж, обвинен в тормоз над свои съученик, да носи гривна за проследяване в извънучебно време

Съд в Турция е наложил безпрецедентна мярка на 15-годишен младеж от истанбулския район Юмрание, обвинен в преследване и отправяне на заплахи с нож срещу свои съученик, постановявайки, че момчето трябва задължително да носи гривна за проследяване на глезена си в извънучебно време, съобщава сайтът „Тюркийе тудей".

Решението на съда представлява рядка мярка в случай на тормоз между връстници и може да създаде прецедент за подобни инциденти в Турция, отбелязва медията, като посочва, че случаят произтича от инцидент от края на миналия месец, при който се твърди, че заподозреният нападнал свой съученик на улицата, гонейки го с нож. Според предоставената информация подгоненото момче успяло да се скрие от нападателя в търговски център, а след това баща му подал наказателна жалба в съда и поискал налагане на допълнителни мерки. В показанията си до полицията, подгоненото момче също така е посочило, че е било обект на заплахи и тормоз от съученика си в продължение на повече от година, отбелязва „Тюркийе тудей".

В своето писмено решение съдът обосновава мярката със „зачестилите в последно време подобни инциденти, които са разтърсили турското общество", и отбелязва „видимото нарастване на броя на малолетните в страната, които биват замесени в престъпления". Съдиите също така посочват, че се полагат усилия за изготвяне на ново законодателство в Турция, насочено към предотвратяване на младежката престъпност. „Тези усилия са споделената надежда на обществото за дългосрочен социален мир", се казва още в писменото решение на съда, в което се подчертава, че „предотвратяването на въвличането на деца в извършването на престъпления е отговорност на всички държавни институции".

Спрямо направените разкрития около инцидента съдът също така е определил нивото на риск от насилие като „интензивно и обезпокоително", което също е посочено като довод за налагането на необичайната мярка, пише БТА.

Новината идва на фона на дебата в турското общество за търсенето на наказателна отговорност на непълнолетни лица. Дискусиите по темата в Турция се разразиха най-вече около станалия печално известен в страната случай „Мингуци", при който в началото на миналата година насред оживен пазар в Истанбул спор между младежи доведе до смъртта на 15-годишно момче от турско-италиански произход. През октомври м.г. съд в Турция осъди двама младежи на 15 и 16-годишна възраст на по 24 години за причиняване на смъртта на 15-годишния Матия Ахмет Мингуци – решение, което предизвика разнопосочни реакции в обществото, тъй като семейството на Мингуци и част от обществото смятат наказанията за недостатъчни, а правозащитни организации и друга част от обществото – ги определя като твърде сурови.