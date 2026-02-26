Шефът на Световния икономически форум хвърли оставка след разкрития за връзки с Епстийн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Уди Алън също вечерял с педофила

Президентът и главен изпълнителен директор на Световния икономически форум Борге Бренде подаде оставка след спекулации за връзките му с Джефри Епстийн. Той обяви в четвъртък, че се оттегля, няколко седмици след като форумът започна независимо разследване на връзките му с починалия сексуален престъпник, съобщи "Дейли мейл".

В изявление след разкритията на американското министерство на правосъдието, че норвежецът е имал три делови вечери с Епстийн и е комуникирал с скандалния финансист чрез имейл и текстови съобщения, Бренде, който стана президент на Световния икономически форум през 2017 г., обяви решението си.

„След внимателно обмисляне реших да се оттегля от поста президент и главен изпълнителен директор на Световния икономически форум. Моето пребиваване тук, продължило 8 години и половина, беше изключително ползотворно. Благодарен съм за невероятното сътрудничество с моите колеги, партньори и сътрудници и считам, че сега е подходящият момент Форумът да продължи своята важна работа без отклонения", заяви бившият министър на външните работи на Норвегия.

Бренде не спомена Епстийн.

В отделно изявление Андре Хофман и Лари Финк, съпредседатели на форума в Женева, който организира ежегодната среща на върха в Давос, заявиха, че независимият преглед, проведен от външен консултант, на връзките на Бренде с Епстийн е приключил.

В заключенията се посочва, че няма допълнителни опасения освен вече разкритите.

На 30 януари Министерството на правосъдието на САЩ публикува над три милиона файла, включително 180 000 изображения и 2000 видеоклипа – свързани с Епстийн.

Сред файловете имаше няколко имейла, от които става ясно, че Епстийн и Бренде са провели множество срещи през 2018 и 2019 г.

През април 2018 г., няколко седмици след вечеря, в която изглежда са участвали Бренде, Епстийн и американският политически стратег Стив Банън през предходния месец, покойният финансист изпраща на бившия главен изпълнителен директор на Световния икономически форум снимка.

На снимката Бренде, Банън и норвежкият дипломат Терье Рьод-Ларсен стоят заедно в голям коридор.

Епстийн и Бренде са имали още една вечеря заедно през септември и са си изпращали поздравления за коледните празници и рождените си дни през следващите месеци.

„Честит рожден ден, между другото, Уди Алън идва на вечеря утре, добре дошъл си да се присъединиш, ела на вечеря или десерт", пише Епстийн в имейл до Бренде ден след вечерята през септември 2018 г.

„Благодаря ти, приятелю. Много ми хареса вечерята", отговаря Бренде.