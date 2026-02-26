Кремъл: Ситуацията в Куба се изостря и хуманитарната криза на острова трябва да се реши

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кремъл заяви, че ситуацията в Куба се изостря и настоя за сдържаност след смъртоносен инцидент с моторна лодка, регистрирана във Флорида, край бреговете на карибския остров, предаде Ройтерс.

Кубинските сили убиха четирима изгнаници и раниха шестима, след като те навлязоха в кубински води с моторна лодка и откриха огън по кубински граничен патрул. Москва определи случая като "агресивна провокация от страна на САЩ" на фона на напрежението между Вашингтон и Хавана.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че най-важното сега е хуманитарните проблеми на кубинците да бъдат решени – процес, който, според него, никой не трябва да възпрепятства, пише БТА.