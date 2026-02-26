Китайска компания "сервира" на банкет $26 милиона, даде на служителите да си вземат за вкъщи (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайска компания е раздаде 26 милиона долара в брой за своето парти в края на годината, позволявайки на служителите да си тръгнат с толкова, колкото могат да носят.

Фирмата, Henan Kuangshan Crane Co. Ltd., проведе своето годишно парти на 13 февруари и разположи огромната сума пари в брой на 800 банкетни маси.

Под ярки, цветни светлини, облечените в костюми служители с радост поглеждаха купчините банкноти на масите.

Около 7000 души присъстваха на празненството на компанията.

Според корейския вестник Chosun Daily един служител е успял да си тръгне с 13 000 долара в брой.

За необичайния начин на раздаване на бонусите шефът на фирмата Цуй Пейджун каза: „Някои хора питат защо просто не превеждаме парите по сметките им, но по този начин те са само студени цифри."

Компанията, която произвежда и отдава под наем кранове, е създадена през 2002 г. и развива дейност в над 130 страни.

Тя има традиция да бъде щедра към своите служители.

През 2024 г. компанията отчита нетна печалба от 38 милиона долара, от които около 24 милиона долара са разпределени между служителите.

През 2023 г. фирмата дава 8,5 милиона долара на 40-те си най-добре представящи се работници, като тримата най-добри търговци са взели по 730 000 долара.

За да отпразнува Международния ден на жената през март миналата година, фирмата дава близо 230 000 долара бонуси на почти 2000 жени служители.

„Не е, че обичам да раздавам пари, а че младите хора са обременени с кредити за коли и ипотеки и всяка помощ, която можем да им предложим, е от полза", каза още шефът на фирмата.

През 2022 г. той раздаде 4,7 милиона долара на над 4000 студенти от университети с ниски доходи.

Според китайските медии самият той е бил принуден да се откаже от образованието си като по-млад, защото не му достигали средства.