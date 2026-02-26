В Дания ще се проведат парламентарни избори на 24 март

Дания ще произведе парламентарни избори на 24 март тази година, обяви днес министър-председателката Мете Фредериксен, която ще се опита да се възползва от нарастващата подкрепа за нея и нейната партия заради непреклонната ѝ позиция относно Гренландия, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

През последните месеци Фредериксен обедини европейските лидери срещу американския президент Доналд Тръмп, който заяви отново нови амбициите си за придобиване на острова, който е част от датската територия, но се ползва с широка автономия.

Проучвания посочват, че тази позиция на Фредериксен е повишила популярността ѝ след широко обществено недоволство към правителството й поради нарастващите разходи за живот и натиска, на който са подложени социалните услуги в Дания.

Спорът около Гренландия допълнително допринесе за израстването на Мете Фредериксен на световната политическа сцена, след като тя вече беше привлякла глобалното внимание към себе си заради бързата си реакция при справянето с пандемията от КОВИД-19 в Дания и с подкрепата на Копенхаген за Украйна, пише БТА.

Изборите в Дания ще представляват своеобразен тест дали избирателите ще възнаградят Фредериксен за лидерството ѝ в международен план и за отстояването на датския суверенитет, или ще накажат правителството ѝ заради това, което критици определят като неглижиране на вътрешнополитически проблеми, отбелязва Ройтерс.