Самолетоносачът "Джералд Форд" напусна базата на остров Крит и се отправи към Близкия изток

КАДЪР: Екс/@clashreport

Американският кораб "Джералд Форд" (USS Gerald R Ford), най-големият самолетоносач в света, напусна военноморската база на НАТО на гръцкия остров Крит днес и се отправи към Близкия изток в момент, когато САЩ струпват военни сили на фона на напрежение с Иран, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Захранваният с ядрено гориво самолетоносач прекара четири дни в базата Суда, където презареди, преди да потегли за Източното Средиземноморие. Очаква се да достигне Израел в рамките на 24 часа, отбелязва изданието, цитирано от БТА.

Според "Катимерини" предстои "Джералд Форд" да се присъедини към американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" (USS Abraham Lincoln) и ескортиращите го съдове, които пристигнаха в Близкия изток миналия месец.

"Джералд Форд" е най-новият и най-модерният самолетоносач в американския боен флот. Той има дължина от 333 метра, ширина от 78 метра, водоизместване от 100 хиляди тона и максимална скорост от 30 възела. Екипажът му се състои от близо 4500 души.

