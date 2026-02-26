Тръмп поискал от Зеленски войната да приключи до един месец

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил пред Володимир Зеленски, че иска войната с Русия да приключи в рамките на един месец. Това съобщава Axios, позовавайки се на три източника, запознати с разговора.

По време на телефонния разговор на 25 февруари Зеленски изразил надежда конфликтът да приключи още тази година. Тръмп отговорил, че „войната продължава твърде дълго" и настоял за ускорен график за постигане на споразумение.

Разговорът, продължил около 30 минути, е първият между двамата лидери след срещата им в Давос в края на януари. В него са участвали и американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Според източниците тонът е бил „много приятелски и позитивен", съобщи Би Ти Ви.

Основен акцент в разговора е била подготовката на следващия етап от преговорите. Зеленски съобщи в социалната мрежа X, че е обсъден дневният ред на двустранна среща САЩ-Украйна в Женева на 26 февруари, както и подготовката за по-широк тристранен формат с участие на руски представители в началото на март.

Украинският президент подчерта, че подобна последователност може да отвори път към среща на ниво държавни глави - формат, който според него е единственият начин да бъдат решени най-сложните въпроси и да се сложи край на войната. Той вече е заявявал, че спорът за териториите може да бъде преодолян само чрез директна среща между него, Тръмп и руския президент Владимир Путин.

Украинската делегация в Женева се ръководи от главния преговарящ Рустем Умеров, придружаван за първи път от икономическия министър Олексий Соболев. Очаква се разговорите да обхванат икономическото възстановяване на Украйна, размяната на военнопленници и подготовката на тристранната среща през март. Според Axios руският представител Кирил Дмитриев също може да проведе отделни разговори с американската страна.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви във вторник, 24 февруари, че предпочита дипломатическо решение на кризата, но в същото време изложи аргументи за евентуална война срещу Ислямската република

Въпреки дипломатическата активност, сериозните разногласия остават. Основният спорен въпрос е бъдещето на Донбас, около 90% от който е под руски контрол. САЩ са предложили вариант за демилитаризирана зона, но към момента няма формула, приемлива едновременно за Киев и Москва.

Зеленски настоява всяко евентуално споразумение да бъде подложено на референдум в Украйна и изисква не само украинско изтегляне, но и пълно изтегляне на руските сили.

Според Axios Тръмп е потвърдил готовността си да предостави американски гаранции за сигурност като част от бъдеща сделка. В предишни разговори се е обсъждал срок от 15 години, докато Киев настоява за гаранции до 50 години.

Вашингтон настоява за край на конфликта, започнал с пълномащабната инвазия на Русия в Украйна преди четири години, която отне живота на стотици хиляди души

Дипломатическите усилия се развиват на фона на продължаващи руски удари. В нощта преди срещата в Женева Русия е изстреляла 420 дрона и 39 ракети по украински градове, ранявайки най-малко 20 души и нанасяйки щети по енергийната инфраструктура в Киев, Харков и Запорожие.

Държавният секретар Марко Рубио, който не присъства на срещата в Женева, подчерта, че само САЩ могат да придвижат тези преговори напред: „Ако се откажем от тази роля, никой друг няма да може да я поеме."