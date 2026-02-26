Норвежкият крал Харалд Пети ще бъде изписан от болницата в Тенерифе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Осемдесет и девет годишният крал на Норвегия Харалд Пети ще бъде изписан днес от болницата в Тенерифе на Канарските острови, след като беше приет заради инфекция, предаде Франс прес.

Крал Харалд, който е най-възрастният монарх в Европа и чието здравословно състояние е крехко, беше приет заради кожна инфекция на крака и дехидратация в университетската болница "Оспитен Сур" в Тенерифе, където беше на почивка със съпругата си кралица Соня.

Крал Харалд Пети и кралица Соня ще продължат почивката си в Тенерифе. Засега не е решено кога ще се върнат в Норвегия, уточнява кралският двор, съобщи БТА.

Личният лекар на краля ще остане още няколко дена в Тенерифе, за да следи здравословното състояние на краля, посочват още от институцията.