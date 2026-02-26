ЕС ще утрои средствата за охрана на източните граници

ЕС ще утрои средствата за охрана на източните си граници, съобщи днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на събитие в Брюксел, посветено на инициативата на комисията за улеснено финансиране на държавите от ЕС, граничещи с Русия, Беларус и Украйна. Инициативата е в подкрепа на България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния, и разполага с бюджет от поне 28 милиарда евро частни и публични инвестиции.

Преди 5 години (руският президент Владимир) Путин изпрати танковете си в Украйна и светът се промени за една нощ, каза Фон дер Лайен. Длъжници сме на регионите по източните граници, те пазят сигурността на Европа, добави тя.

Мнозина там платиха висока цена, освен психологическото усещане за близостта на войната, бяха засегнати икономиката, инфраструктурата, работните и туризмът, хората са изправени пред хибридни заплахи и използването на миграцията като оръжие, навлизането на дронове, добави Фон дер Лайен. Искаме да подсилим регионите по източните граници на ЕС, почти 2/3 от 150-те млрд. евро по програмата за съвместни отбранителни обществени поръчки са предвидени за посочените осем държави, посочи тя.

По нейните думи с помощта на европейски средства в региона се развиват програми за противодействие на дронове и за подобряване на военната мобилност. Според нея повишаването на сигурността ще увеличи инвестициите. Фон дер Лайен отбеляза, че ще бъдат използвани възможностите по общата селскостопанска политика и по политиката на сближаване, за да може всяка стотинка да се използва там, където е най-необходимо.