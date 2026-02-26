ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай актуализира каталога с услуги, чийто вн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22366538 www.24chasa.bg

ЕС ще утрои средствата за охрана на източните граници

Николай Желязков, БТА

2836
СНИМКА: Pixabay

ЕС ще утрои средствата за охрана на източните си граници, съобщи днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на събитие в Брюксел, посветено на инициативата на комисията за улеснено финансиране на държавите от ЕС, граничещи с Русия, Беларус и Украйна. Инициативата е в подкрепа на България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния, и разполага с бюджет от поне 28 милиарда евро частни и публични инвестиции.

Преди 5 години (руският президент Владимир) Путин изпрати танковете си в Украйна и светът се промени за една нощ, каза Фон дер Лайен. Длъжници сме на регионите по източните граници, те пазят сигурността на Европа, добави тя.

Мнозина там платиха висока цена, освен психологическото усещане за близостта на войната, бяха засегнати икономиката, инфраструктурата, работните и туризмът, хората са изправени пред хибридни заплахи и използването на миграцията като оръжие, навлизането на дронове, добави Фон дер Лайен. Искаме да подсилим регионите по източните граници на ЕС, почти 2/3 от 150-те млрд. евро по програмата за съвместни отбранителни обществени поръчки са предвидени за посочените осем държави, посочи тя.

По нейните думи с помощта на европейски средства в региона се развиват програми за противодействие на дронове и за подобряване на военната мобилност. Според нея повишаването на сигурността ще увеличи инвестициите. Фон дер Лайен отбеляза, че ще бъдат използвани възможностите по общата селскостопанска политика и по политиката на сближаване, за да може всяка стотинка да се използва там, където е най-необходимо.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание