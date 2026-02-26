4 убити и 6 ранени при престрелка между бреговата охрана и моторна лодка в Куба

Четирима души са загинали, а още 6 са ранени при престрелка между бреговата охрана и моторна лодка във водите на Куба.

Тя е потеглила от Флорида и навлязла в район край бреговете на острова. Според кубинското Министерство на вътрешните работи пътуващите в плавателния съд първи са открили огън. Четирима души на борда са загинали, а още шестима са ранени. Командир на кубински патрулен кораб също е бил прострелян.

От Кубинското правителство уточниха, че на лодката имало 10 въоръжени лица, които искали да проникнат в страната с „терористични цели", съобщава NOVA. Всички те са кубински граждани, които живеят в САЩ. Повечето имали криминални прояви. При обиска на плавателния съд иззети автомати, късоцевни оръжия, самоделни взривни устройства, бронежилетки, оптични мерници и камуфлажни униформи.

Освен това в Куба е бил арестуван още един мъж, който, според властите, бил изпратен от САЩ с цел да посрещне въоръжената група, ако тя успее да влезе в страната.

Правителството във Вашингтон все още не е потвърдило гражданството на загиналите и ранените. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че американските служби събират собствена информация, за да установят дали въпросните хора не са постоянно пребиваващи в САЩ. Той посочи, че разследването на Вашингтон ще търси независими данни и че инцидентът е „крайно необичаен".

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Белият дом „следи внимателно" случая.„Надяваме се ситуацията да не е толкова тежка, колкото се опасяваме, че може да бъде. Но не мога да кажа повече, защото просто не разполагам с информация", каза Ванс.

Инцидентът с лодка край бреговете на Куба е „агресивна провокация от страна на САЩ", целяща да ескалира ситуацията и да предизвика конфликт. Това обяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.