Оманският посредник в преговорите САЩ-Иран: Срещата ще продължи след кратка пауза

Кортеж, за който се предполага, че превозва американски дипломати, напусна резиденцията на оманската дипломатическа мисия в Женева днес, където се проведоха непреките преговори между Иран и САЩ за иранската ядрена програма, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Както иранската, така и американската делегация бяха в резиденцията в продължение на часове.

Оманският посредник в преговорите заяви, че двете страни ще продължат срещата след кратка пауза по-късно днес.

Това беше потвърдено от иранската държавна телевизия.

Причината за обявената пауза не бе оповестена.

Министърът на външните работи на Оман Саид Бадър бин Хамад бин Хамуд Албусайди, който е посредник в американско-иранските преговори в Женева посочи, че между двете страни са били обменени "креативни и позитивни идеи", съобщи иранската новинарска агенция ИРНА, като се позова на пост на Албусайди в "Екс".

"Днес в Женева обменяхме креативни и позитивни идеи, а сега преговарящите от САЩ и Иран са в почивка", написа оманският външен министър и добави: "Ще продължим по-късно днес. Надяваме се да постигнем по-голям напредък".

От своя страна висш съветник на аятолах Али Хаменей изтъкна, че Техеран би могъл да постигне споразумение в преговорите си със САЩ, ако се съсредоточи изцяло върху ангажимента си да не разработва ядрени оръжия.

"Ако основният въпрос в преговорите е Иран да не разработва ядрено оръжие, това е в съответствие с фатвата (духовно послание) на върховния лидер и отбранителната доктрина на Иран и е възможно веднага да се постигне споразумение", подчерта съветникът Али Шамхани в социалната мрежа "Екс".

Той допълни, че иранският външен министър Абас Арагчи разполага с "достатъчна подкрепа и авторитет", за да постигне окончателно споразумение в преговорите.