Външно: В Германия ще има стачка в градския транспорт на 27-и и 28 февруари

В Германия е обявена национална стачка в градския транспорт на 27-и и 28 февруари, очаква се стачните действия да обхванат почти цялата страна, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на своя сайт. Планирано е преустановяване на движението на автобусите, трамваите и метрото в части от страната. Железниците и авиокомпанията Lufthansa също планират да преустановят работа.

Очакват се стачни действия в провинциите Райнланд‑Пфалц и Саарланд. За населените места, където ще се провеждат стачни действия, е планиран алтернативен транспорт в т.ч. крайградски влакове и автобуси, които ще продължат да се движат.

МВнР препоръча на българските граждани, които планират да пътуват във вътрешността на Германия, да следят информацията за статуса на стачните действия и транспорта на съответните сайтове или мобилни приложения.

На 24 февруари германският синдикат "Ферди" (Verdi) призова към общонационална стачка служителите в обществения транспорт, предаде ДПА. Протестът е свикан в опит да бъде засилен натискът в колективните трудови преговори. При предишната стачка на 2 февруари общественият транспорт на местно ниво в големи части от Германия бе почти напълно блокиран. Колективни преговори за възнагражденията се водят във всички 16 провинции на Германия, като основната цел на "Ферди" е подобряване на условията на труд. Сред исканията са по-малко работни часове през седмицата и през смените, по-дълги периоди на почивка, по-високи бонуси за работа през нощта и през уикендите.