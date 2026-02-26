ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Москва: Ще отвърнем на съкращаването на руските дипломатически представители в Брюксел

Москва заяви, че ще предприеме ответни мерки срещу решението на ЕС да съкрати броя на руските дипломатически представители в Брюксел и че този ход показва, че Евросъюзът не заслужава да участва в преговорите за мир в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в понеделник съобщи, че е решила да наложи ограничение върху числеността на мисията на Русия към институциите на ЕС в Брюксел. По нейните думи Русия ще може занапред да разполага с до 40 представители.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова днес каза, че решението на ЕС да ограничи състава на руската дипломатическа мисия е "дискриминационно" и няма да остане без отговор.  

Тя коментира и планираната от ЕС постоянна забрана за вноса на руски петрол. По думите ѝ само един "луд човек" може да направи подобно предложение.

По-рано тази седмица Ройтерс съобщи, позовавайки се на официални документи, че ЕК възнамерява да внесе законодателно предложение за постоянна забрана на вноса на руски петрол на 15 април – три дни след парламентарните избори в Унгария. 

