Легендарен американски олимпиец почина на 80 години след инсулт

Бившият американски олимпиец Джеф Галоуей, който направи революция в бягането на дълги разстояния, почина на 80-годишна възраст.

Галоуей почина в сряда следобед в болница в Пенсакола, Флорида, след като получи хеморагичен инсулт, според снаха му.

„Джеф прекара живота си, доказвайки, че всеки може да пресече финалната линия. Той празнуваше всяка миля, всяка почивка за ходене и всеки финал. Той беше треньор на милиони, но намираше удовлетворение във всяка от историите за лични постижения", се казва в изявление на семейството му.

„Той даде възможност на хората да вярват в себе си." Той е надживян от всеки човек, който някога е пресякъл финалната линия и си е помислил: „Не мислех, че мога да направя това".

„Джеф имаше почти свръхестествената способност да погледне всеки човек, на всяка възраст, на всяко ниво на физическа подготовка и да види не какво е, а какво може да стане, във фитнеса и в живота."

Голоуей оставя след себе си двамата си сина и шестима внуци.

Олимпиецът от 1972 г. е крайъгълен камък на американския бум на бягането и е признат за това, че прави маратонското бягане достъпно за милиони аматьори.

Неговият характерен метод „Бягай-Ходи-Бягай" насърчава участниците да правят стратегически почивки за ходене, за да управляват умората и да намалят риска от често срещани наранявания, пише "Дейли мейл".

Галоуей е известен с прилагането на собствената си логика по време на маратона в Хюстън през 1980 г., където използва почивки за ходене на всяка станция за вода, за да завърши с време 2:16:35.

Това представяне в Хюстън е доказателство за неговата издръжливост, тъй като той завършва 26,2-километровото трасе по-бързо от предишните си усилия „само за бягане".

Освен треньорската си дейност, Галоуей е висококвалифициран състезателен атлет, спечелил отличия All-American, докато се състезава за Държавния университет на Флорида.

През 1970 г. той печели първото състезание Peachtree Road Race в Атланта, 10-километрово състезание, което оттогава се превръща в най-голямото състезание от този вид в света.

Наред с усилията си на пистата, Галоуей финансира и редица магазини за бягане, групи и лагери, за да помогне на хората да се включат в спорта.