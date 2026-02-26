Първата дама на САЩ Мелания Тръмп ще председателства заседание на Съвета за сигурност на ООН в понеделник, когато САЩ поемат месечното ротационно председателство, предаде Ройтерс, позовавайки се на Белия дом, съобщава БТА.

Очаква се на срещата Мелания Тръмп да наблегне на образованието като начин за напредък към толерантност и световен мир. Това ще бъде първия път, когато действаща първа дама на САЩ ще председателства 15-членния Съвет за сигурност, се добавя в изявлението.

Американският президент Доналд Тръмп е явен критик на ООН още от първия си мандат в Белия дом, след като заяви, че 198-членната организация е неефективна и се нуждае от реформи.

Той използва по-помирителен тон миналата седмица на първата среща на Съвета за мир – инициатива, за която той твърди, че има за цел да разрешава глобалните конфликти, но не успя да спечели много от световните лидери на фона на опасенията им, че Съветът е проектиран да замени ООН.

„Съветът за мир на практика ще наблюдава ООН и ще се уверява, че тя функционира правилно", заяви Тръмп на 19 февруари. „Ще укрепим ООН. Ще се погрижим нейните структури да бъдат в добро състояние. Ще я подпомогнем финансово и ще се уверим, че ООН остава жизнеспособна", добави той.