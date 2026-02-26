Съд: „Алтернатива за Германия“ не може да бъде класифицирана като екстремистка

Германското разузнаване „към момента" не може да класифицира крайнодясната партия „Алтернатива за Германия" (АзГ) като „доказано екстремистка", постанови днес Административният съд на Кьолн, цитиран от Франс прес, като с решението си подкрепи антиимиграционната партия, съобщава БТА.

Като водеща опозиционна сила срещу коалицията на консервативния канцлер Фридрих Мерц, АзГ „в своята цялост" засега не представлява „основна тенденция, враждебна към Конституцията", се посочва в решението на съда, който отмени класифицирането, извършено през 2025 г. от службите за сигурност.

Решението на германския съд да отхвърли класифицирането на „Алтернатива за Германия" като „доказано екстремистка" дясна партия е „голяма победа" за формацията, „демокрацията и върховенството на закона", написа след обявяването му съпредседателката на партията Алис Вайдел в социалната мрежа „Екс".

С това решение, което ще попречи на вътрешното разузнаване на Германия да наложи полицейско наблюдение на партията, съдът в Кьолн също така „постави спирачка пред фанатиците, призоваващи за забрана" на АзГ, добави Вайдел.

Най-голямата опозиционна партия в Германия е изправена пред остра критика заради антиимиграционните си възгледи, които накараха някои от най-изтъкнатите политици да призоват тя да бъде забранена, отбелязва ДПА. Тя привлече вниманието на разузнавателните служби, които разследваха дали етнонационалистическите възгледи на партията са заплаха за свободния, конституционен ред на страната.