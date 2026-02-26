НАТО прихвана руски дрон, насочващ се към френски самолетоносач в Швеция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Силите на НАТО бяха принудени да прихванат руски дрон, насочващ се към френския самолетоносач с дължина 800 фута, при „сериозен инцидент, свързан със сигурността" в Малмьо, Швеция.

Това се случва само няколко дни след като руският президент Владимир Путин отправи смразяваща заплаха за Третата световна война към Запада, предупреждавайки, че неговите „противници знаят как биха могли да завършат нещата", ако прибегнат до използване на „ядрен елемент" при всяка атака срещу Москва, пише "Дейли мейл".

Руски дрон беше забелязан да се приближава към френския „Шарл дьо Гол", който е единственият самолетоносач с ядрен двигател, завършен извън ВМС на Съединените щати.

Той е акостирал в пристанището на Малмьо за стратегическо учение, когато шведските въоръжени сили стават свидетели на дрон, излитащ от близък руски кораб и насочващ се към самолетоносача.

Впоследствие шведски оперативни работници започнаха операция по заглушаване на дрона, което доведе до изчезването му от местопроизшествието.

Не е ясно дали се е върнал на руския кораб или се е разбил в морето.

Кръстен на френския президент и генерал Шарл дьо Гол, самолетоносачът обикновено превозва около две хиляди моряци и военен персонал, както и около 30 изтребителя.

По-рано тази седмица руската разузнавателна агенция обвини Великобритания и Франция в таен план за предоставяне на ядрени оръжия на Украйна.

Руската служба за външно разузнаване (СВР) твърди, че страните са участвали в тайна операция за въоръжаване на Киев с повече мощ срещу Москва, като му доставят „чудотворно оръжие".

„Великобритания и Франция осъзнават, че събитията в Украйна не оставят никакъв шанс да постигнат така желаната победа над Русия от ръцете на украинските въоръжени сили", се казва в изявление на разузнавателната агенция във вторник.

Обвиненията на Кремъл бяха отправени, тъй като западни източници твърдяха, че Русия губи войски по-бързо, отколкото може да ги замени - с 40 000 жертви на месец в сравнение с 35 000 новобранци.

След пълномащабното нахлуване на Москва през февруари 2022 г., над 50 000 от войниците на Путин са дезертирали, което представлява близо 10% от всички руски войски в Украйна, според доклад на ООН от септември 2025 г.

Над 16 000 военнослужещи са били преследвани за престъпления, свързани с дезертьорство, като над 13 500 наборници и войници по договор са били осъдени през 2024 г.

През последните четири години силите на Путин са видели 1,25 милиона убити или ранени войници на фронтовата линия - повече от общия брой, понесен от САЩ през цялата Втора световна война.

Русия е загубила приблизително 157 841 войници, докато се смята, че Украйна е загубила 81 721.

Руското разочарование е възможна мотивация за неоснователните обвинения на разузнавателната им служба за снабдяване на Киев с ядрени оръжия.

Москва заяви в четвъртък, че ще отмъсти на решението на Европейския съюз да съкрати дипломатическото си представителство в Брюксел и че този ход показва, че ЕС не заслужава да участва в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

Говорителката на Министерството на външните работи Мария Захарова заяви, че решението на ЕС да ограничи размера на руската мисия до 40 души е „дискриминационно" и няма да остане без отговор.

Това се случва, след като Русия изстреля 420 дрона и 39 ракети срещу Украйна през нощта, докато американските и украинските пратеници се готвят да проведат още разговори в Женева за прекратяване на войната, която вече е в петата си година.

Нощните бомбардировки, които включваха 11 балистични ракети, бяха насочени към критична инфраструктура и жилищни райони в осем региона на Украйна.

Десетки хора, включително деца, бяха ранени, въпреки че властите не публикуваха веднага потвърден общ брой.