Руските власти обмислят блокирането на "Телеграм" от началото на април

Руските власти са определили срок за блокиране на приложението за съобщения "Телеграм", като това би могло да се случи в началото на април, предаде Ройтерс, позовавайки се на РБК, съобщава БТА.

"Телеграм" е популярно приложение за публична и частна комуникация в Русия, но властите смятат, че то позволява да бъде използвано като платформа за разпространението на незаконно и екстремистко съдържание.

Платформата отхвърля обвиненията, като твърди, че Русия се опитва да я ограничи, за да принуди хората да преминат към използването на новото подкрепяно от държавата конкурентно приложение, наречено "MAX".

РБК съобщи, че към април "Телеграм" ще бъде достъпен само на фронта в Украйна. Военни източници, военни кореспонденти и политици заявиха, че руските военнослужещи разчитат до голяма степен на него, не само за комуникация с близките си, но и за оперативни дейности.