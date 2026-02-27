От сексскандал и наркотици до подкрепа за Украйна и ЕС – Орбан удря опонента си с каквото може, за да остане на власт

Смята се, че Петер Мадяр има цели 20% преднина на предстоящия вот, но в очите на Брюксел и Киев още е политическа енигма

Само седмица преди изборите в България Унгария ще проведе своите на 12 април. С наближаването на парламентарния вот премиерът Виктор Орбан всячески опитва да набере повече подкрепа, за да стопи преднината на опонента си Петер Мадяр. До момента обаче се случва точно обратното.

Според последната анкета на социологическата агенция “Медиан”, публикувана на 25 февруари, 45-годишният евродепутат от ЕНП и лидер на опозиционната партия “Уважение и свобода” (“Тиса”) вече се радва на 20% повече подкрепа от Орбан. Това е най-голямата отчетена разлика досега, която, ако е вярна, ще осигури на “Тиса” “свръхмнозинство” в унгарския парламент.

ПЕТЕР МАДЯР СНИМКА: РОЙТЕРС

Но дори и 20% да се виждат на някои като твърде голяма разлика между Орбан и Мадяр, всяко друго запитване до унгарците напоследък води до същото заключение, макар и процентите да са малко по-ниски. Вероятно тази мрачна прогноза, поне в очите на Орбан, го накара да погне отново Брюксел, пише “Политико”.

Смята се, че тактиката на Орбан е да удари по Мадяр през ЕС и украинския лидер Володимир Зеленски. Причината - унгарският опозиционер фокусира предизборната си кампания върху корупцията и системното лошо управление на Орбан. Той обаче по-скоро

бяга от образа на проевропеец

и проукраинец.

Именно натам е насочена и атаката на Орбан. Унгарецът блокира финансовата помощ на ЕС за Украйна в размер на 90 млрд. евро и обвини Киев в бавни ремонти на нефтопровода “Дружба”, който доставя петрол на Унгария. Моментът съвсем не изглежда случаен, предвид проблемите му в предизборната надпревара. След като се сдърпа с Брюксел заради Украйна, той вдигна летвата тази седмица и обвини “Тиса” в предателство, защото е заела страната на ЕС и Зеленски.

Орбан избра да представи конфликта си с Брюксел и Киев като идентичен с борбата си с “Тиса” на Мадяр, която обвини, че “срамно мълчи” по въпроса с доставките на петрол от Украйна. “В съгласие с Брюксел и Киев, вместо с национално правителство, те (“Тиса”) искат да наложат на власт в Унгария проукраинско правителство. Те не защитават интересите на унгарския народ и Унгария”, коментира Орбан.

Нападките не приключиха дотам. В друго изявление той посочи, че “Тиса” ще разруши енергийния сектор на страната, а неговата партия “Фидес” е “безопасният избор през април”. Според Орбан целта на опозицията е “хаос,

недостиг на гориво и повишаване на цените на бензина

преди изборите”, като именно това била причината “те да застанат на страната на Зеленски и срещу унгарския народ”.

Подобни атаки обаче съвсем не са непознати на Мадяр, който бързо отвърна. Вместо да защити ЕС или Зеленски обаче, той обвини Орбан в лошо управление, което е довело икономически спад, и отбеляза, че горивата са по-евтини в Полша, Чехия и България. “Орбан не управлява ефективно и не проявява интерес към влошаващото се състояние на унгарските граждани или бизнеси. Вместо това той избира да лъже, да подбужда омраза и да обременява страната с едни от най-високите данъци в Европа”, каза Мадяр.

Какъв обаче е залогът пред ЕС в зависимост от резултатите на вота на 12 април? За момента Брюксел реално е загрижен само за това колко дълго Орбан ще продължи да блокира парите за Украйна. Киев се нуждае от финансовата инжекция от 90 млрд. евро, а все още има цели 6 седмици до унгарския вот.

Докато Брюксел по-скоро се надява на победа на Мадяр, очаквайки той да промени настоящата политика на Будапеща по отношение на Украйна, унгарският опозиционер реално не е съвсем проевропейски, а още по-малко проукраински. Реално той надминава Орбан с някои по-националистически позиции. “Тиса” например гласува “против” заема от 90 млрд. евро за Украйна в ЕП, а Мадяр открито се противопоставя на плановете за ускореното членство на Киев в ЕС.

През 2024 г. пред “Политико” Мадяр ясно обясни политическите позиции на “Тиса”. Заяви, че се определя като проевропеец, но е откровен по отношение на недостатъците на ЕС. Отхвърли идеята за европейска “супердържава” и допълни, че няма “приятели” в Европарламента. Малко след това интервю унгарецът даде и първата си пресконференция в ЕП, на която се обяви против изпращането на оръжие за Украйна.

Освен настоящата атака на Орбан, свързана с енергийните доставки, по-рано т.г. “Фидес” се опита да притисне Мадяр по повод търговската сделка на ЕС с Меркосур. Позицията на управляващите в Унгария беше, че споразумението ще навреди на местните фермери. Тогава Орбан обвини Мадяр, че подкрепя сделката и работи срещу фермерите, тъй като “Тиса” е част от политическото семейство на ЕНП, а центристите бяха “за” търговския пакт.

В крайна сметка обаче през януари “Тиса” гласува за замразяване на ратификацията на сделката между ЕС и Меркосур, като се отклони от политиката на ЕНП. С този ход унгарската делегация в ЕП си навлече критики от собствената си група.

Напрежението в отношенията на Мадяр с Брюксел бяха очевидни и по време на Мюнхенската конференция по сигурността по-рано през февруари. Тогава той използва събитието, за да завърже контакти с евролидери, сред които германския канцлер Фридрих Мерц, полския премиер Доналд Туск и финландския президент Александър Стуб.

Посланията на Мадяр обаче бяха доста премерени. Унгарецът заяви, че иска да поправи политическите щети, нанесени от Орбан, но уточни, че основната цел е да се възстанови достъпът на Будапеща до фондовете на ЕС и да защити “унгарските интереси”. А думите му по отношение на Украйна бяха доста хладни.

“Основният приоритет на бъдещото правителство на “Тиса” ще бъде да осигури средствата от ЕС,

на които Унгария има право. За да постигнем това, ще въведем незабавно строги мерки за борба с корупцията, ще възстановим независимостта на съдебната система и ще защитим свободата на пресата и висшето образование”, каза Мадяр след срещата си с Мерц на 14 февруари.

Унгарецът посочи още, че е разговорял и с полския премиер Туск, като използвал момента да подчертае, че не подкрепя ускореното членство на Киев в ЕС. Мадяр освен това не се срещна с нито един лидер на институциите на блока. Вероятно това е било трудно постижимо, предвид атаките по опозиционера от “Фидес”, които твърдяха, че той заговорничи срещу Унгария с шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Това не е нищо ново за Мадяр, който открай време е подложен на подобни удари от управляващата партия. Преди около 2 седмици той разкри, че е изнудван с видео, заснето със скрита камера, на което се вижда как той и бившата му приятелка правят секс. “От дълго време ме изнудват и заплашват с видеозаписи и клевети. Изглежда, ще стартират кампания в руски стил”, коментира тогава опозиционният лидер. И допълни:

“Да, аз съм мъж на 45 г. и имам сексуален живот с пълнолетна партньорка

Имам и три непълнолетни деца. Нека публикуват и фалшифицират каквото искат - няма да отстъпя пред изнудване и заплахи”.

Атаката продължи с твърдения, че Мадяр е присъствал на парти в апартамент, където се употребявали наркотици. Опозиционерът потвърди, че е бил във въпросното жилище с компания, но не е употребявал каквото и да било. Смята се, че Мадяр е бил принуден да говори за въпросната вечер, за да не бъде публикувано сексвидеото му.

На този етап Мадяр и политиката му остават загадка както за ЕС, така и за Украйна. Член на ЕП от “Обнови Европа” заяви: “Всичко е по-добре от Орбан, но честно казано, не съм сигурен какво точно искат да направят “Тиса” в Европа и в геополитически план”.

Дори в редиците на ЕНП мнението за Мадяр не е единодушно. “Трябва да видим, ако Мадяр спечели, как ще организира правителството и ще разпредели властта”, заяви депутат от ЕНП. И допълни: “Веднъж, щом дойде на власт, въпросът е дали ще има силата да устои на изкушенията, или ще им се поддаде, както направи Орбан”.

По отношение на Украйна вече е ясно, че победа на Мадяр няма да доведе до незабавно затопляне на връзките с Киев. Но дипломати се надяват, че той няма да разруши умишлено усилията на ЕС, както направи Орбан. “Не знаем какви ще бъдат последствията от изборите, така че трябва да бъдем внимателни”, коментира съветник на украинското правителство, който е комуникирал с екипа на Мадяр. Украинецът отбеляза, че, “като се има предвид публичните му изказвания, изглежда, че е малко по-гъвкав и ние ще очакваме това”.

