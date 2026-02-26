Долната камара на френския парламент одобри законопроект за асистирано самоубийство

Националното събрание на Франция - долната камара на френския парламент - даде зелена светлина за законопроекта, установяващ право на помощ за умиране, предаде Франс прес.

Предстои да се произнесе горната парламентарна камара - Сенатът, съобщи БТА.

Депутатите одобриха законопроекта с 299 гласа "за" срещу 226 гласа "против". Преди това те обаче внесоха някои изменения в първоначалния вариант за законопроекта.

На първо място те решиха да превърнат в правило пациентът без шанс за живот сам да си постави/приеме леталната субстанция, с която ще сложи край на живота си. Ако пациентът не е физически в състояние да направи това, тогава се предвижда изключение и в тази роля влиза здравен работник. Под здравен работник се предвижда това да е медицинска сестра или лекар.

Депутатите се произнесоха и отново върху дефиницията на "страдание", което проправя пътя към искането на помощ за умиране.

Текстът предвиждаше пациентът да изпитва физическо или психологическо страдание, но по инициатива на правителството тя отпадна и беше формулирано, че психологическо страдание не може само по себе си да е мотив да се иска помощ за умиране.

Автор на текста е депутатът центрист Оливие Фалорни. Той изрази съжаление, че измененията въвеждат йерархия в страданията на пациентите, при които може да се поиска помощ за умиране.