Хилари Клинтън даде показания по аферата "Епстийн" и призова Тръмп да бъде разпитан под клетва

Бившата американска първа дама и държавен секретар Хилари Клинтън даде показания във връзка с аферата "Епстийн" при закрити врата пред комисия в американския Конгрес.

Още в началото тя отрече да се е познавала с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, но потвърди, че през годините е общувала със сътрудничката му, съобщи БНТ.

Хилари Клинтън се обърна към ръководената от републиканци комисия с призив да разпитат и Доналд Тръмп под клетва. Американският президент, който с години е поддържал приятелски отношения с Джефри Епстийн, отрича да е знаел за престъпленията на финансиста.

Утре в Конгреса ще бъде изслушан и бившият президент Бил Клинтън, за когото е известно, че след напускането на Белия дом, многократно е летял на самолета на Епстийн.