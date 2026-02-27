ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кои политици са поразени от досиетата “Епстийн” (Графика)

Джефри Епстийн КАДЪР: Ютуб/Michael Franzese

Последната публикувани файлове от Министерството на правосъдието на САЩ, свързани с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, предизвика политически трусове във Великобритания и други европейски страни, но много по-малък в САЩ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Джефри Епстийн КАДЪР: Ютуб/Michael Franzese

