Instagram ще уведомява родители, ако децата им търсят съдържание за самоубийство

Instagram ще започне да уведомява родителите, когато техните тийнейджъри многократно търсят съдържание, свързано със самоубийство или самонараняване, съобщи собственикът на платформата Meta Марк Зукърбърг.

Известията ще бъдат въведени през следващите седмици в САЩ, Великобритания, Австралия и Канада. Те ще се активират, когато тийнейджър направи няколко търсения на подобни термини в кратък период от време.

По-късно през 2026 г. мярката ще бъде разширена и в други региони, съобщава БГНЕС.

Родителите, които използват инструментите за родителски контрол в Instagram, ще получават уведомления по електронна поща, чрез текстово съобщение или WhatsApp, както и директно в приложението. Заедно с тях ще бъдат предоставяни и експертни ресурси, които да подпомогнат разговорите с децата по чувствителни теми.

Instagram вече блокира търсения, свързани със самоубийство и самонараняване, като насочва потребителите към телефонни линии за помощ и организации за подкрепа. Новата функция цели да сигнализира при случаи, в които тийнейджърите упорито се опитват да търсят подобно съдържание въпреки ограниченията.

От Meta посочиха, че са се консултирали със своята Консултативна група по въпросите на самоубийството и самонараняването при определянето на прага за задействане на известията. Компанията допълни, че е предпочела по-предпазлив подход, дори с риск част от сигналите да бъдат изпращани без реална причина за тревога.

Meta в момента е изправена пред засилен правен натиск относно влиянието на платформите ѝ върху младите хора.

Главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг даде показания този месец по знаково дело в Калифорния, в което компанията и други технологични гиганти са обвинени, че умишлено са създали зависимост у непълнолетни. За първи път подобен казус достига до съдебни заседатели.

Meta се сблъсква и с глобална вълна от инициативи за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи. Австралия забрани достъпа на лица под 16 години до подобни платформи през декември, а държави като Франция, Дания, Испания и Великобритания ускоряват въвеждането на сходни мерки.