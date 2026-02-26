Хилари Клинтън спря да дава показания за Епстийн, след като републиканец я снима по време на закритото заседание

Бившата първа дама на САЩ Хилари Клинтън спря показанията си по аферата "Епстийн", след като член на Републиканската партия направи снимка по време на нейните показания при закрити врата

Републиканският представител Лорън Бобърт снима Клинтън и нейните адвокати, докато тя се обръщаше към конгресмените за връзката си с Епстийн.

Адвокатите на Клинтън поискаха производството да бъде спряно, след като снимката започна да се разпространява в социалните медии. Строго е забранено на депутатите или свидетелите да правят снимки по време на показания при закрити врата в Конгреса.

Клинтън бе разпитана в Центъра за сценични изкуства „Чапакуа" близо до дома на Клинтън в окръг Уестчестър, Ню Йорк, докато Бил Клинтън ще даде показания в петък.

Затвореното заседание се заснема, въпреки че всички кадри ще бъдат прегледани от адвокатите на Хилари Клинтън преди публикуването им. Показанията бяха възобновени в рамките на един час.

Говорител на Клинтън заяви пред Daily Mail: „Това е против правилата на камарата, които бяха прочетени в началото на заседанието. Така че изслушването беше спряно за кратко, докато се разбере откъде е дошла снимката и защо, възможно е членове на Конгреса да нарушават правилата на Камарата на представителите."

Преди хаоса, Клинтън остро разкритикува републиканците, че са я нападнали, без да разследват Доналд Тръмп, в пламенно встъпително изявление, в което не представи никаква защита на съпруга си.

Бившият държавен секретар заяви, че „няма информация за престъпната дейност на Епщайн и никога не си спомня за срещи", след което обвини законодателите, че прикриват връзката на Тръмп с Епстийн.

„Принудихте ме да свидетелствам, напълно осъзнавайки, че нямам знания, които биха помогнали на вашето разследване, за да отклоните вниманието от действията на президента Тръмп и да ги прикриете въпреки законните призиви за отговори", каза тя.

„Ако тази комисия е сериозна в това да научи истината за престъпленията на Епстийн, свързани с трафик на хора, тя няма да разчита на пресата, за да получи отговори от настоящия ни президент относно неговото участие; „Щеше да го пита директно под клетва за десетките хиляди пъти, в които се появява в досиетата на Епстийн", добави тя днес.

Името на Тръмп се появява повече от 38 000 пъти в милионите документи за Епщайн, публикувани от Министерството на правосъдието през януари.

Въпреки отричанията си за каквато и да е връзка с Епстийн, Клинтън получава дарение от 20 000 долара от опозорения педофил през 1999 г., когато набираше средства за Националния комитет на Демократическата партия.