ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Следващата среща със САЩ и Русия ще бъде...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22368521 www.24chasa.bg

Русия твърди, че е свалила 170 украински дрона само за 6 часа

3532
Дронове. Снимка: Архив

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи тази вечер за близо 170 свалени украински дрона само за 6 часа днес, предаде ТАСС.

"На 26 февруари, между 14:00 и 20:00 часа московско време (от 13:00 до 19:00 ч. българско време), системите за предупреждение за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 167 украински безпилотни летателни апарата (БПЛА) над Брянска, Калужка, Курска, Орловска и Тулска област, Република Крим и Московска област, включително 12 БПЛА по пътя към Москва", пише в изявлението, цитирано от БТА.

Кметът на руската столица Сергей Собянин междувременно съобщи, че е бил свален 13-и дрон, насочил се към града.

Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове всеки ден.

Безпилотните летателни апарати и други автономни оръжейни системи играят ключова роля във войната, която навлезе в петата си година.

Дронове. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви