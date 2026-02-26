Русия твърди, че е свалила 170 украински дрона само за 6 часа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи тази вечер за близо 170 свалени украински дрона само за 6 часа днес, предаде ТАСС.

"На 26 февруари, между 14:00 и 20:00 часа московско време (от 13:00 до 19:00 ч. българско време), системите за предупреждение за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 167 украински безпилотни летателни апарата (БПЛА) над Брянска, Калужка, Курска, Орловска и Тулска област, Република Крим и Московска област, включително 12 БПЛА по пътя към Москва", пише в изявлението, цитирано от БТА.

Кметът на руската столица Сергей Собянин междувременно съобщи, че е бил свален 13-и дрон, насочил се към града.

Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове всеки ден.

Безпилотните летателни апарати и други автономни оръжейни системи играят ключова роля във войната, която навлезе в петата си година.