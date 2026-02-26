Германия се споразумя с талибаните за депортирането на 20 афганистански престъпници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германското вътрешно министерство заяви днес, че 20 осъдени афганистански престъпници са излетели от Лайпциг към Кабул с чартърен полет, след като е постигнато споразумение с талибаните, съобщи БТА.

Предишните полети за депортиране бяха извършвани с посредничеството на Катар.

Договорите с талибаните се смятат за особено спорни, защото Берлин не поддържа официални отношения с групировката.

Талибаните са поставени в международна изолация заради незачитането на човешките права, особено на тези на жените.

Германският вътрешен министър Александер Добринт заяви, че споразумението „създава надеждна база за преки и постоянни депортации в Афганистан".

Депортираните са осъдени за престъпления в Германия, включително такива, свързани с наркотици, сексуално насилие и нападения.

Въпросът за депортирането на престъпници в Афганистан беше основен спорен момент преди парламентарните избори в Германия през февруари миналата година. Администрацията на канцлера Фридрих Мерц обеща да устори процеса.