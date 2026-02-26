ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уругвай и Аржентина станаха първите държави, ратифицирали търговското споразумение между ЕС и Меркосур

Земеделци от редица европейски страни протестират срещу сделката ЕС-Меркосур. СНИМКА: АРХИВ

Уругвай и Аржентина станаха първите държави, ратифицирали търговското споразумение между Европейския съюз (ЕС) и южноамериканския блок Меркосур, предаде Франс прес.

Камарата на депутатите на уругвайското законодателно събрание одобри съответния закон днес - ден след като Сенатът вече го направи. Аржентинският Конгрес също ратифицира споразумението броени минути по-късно.

Очаква се Бразилия да се присъедини към двете си съседки до няколко дни, отбелязва АФП. Четвъртата страна от Меркосур е Парагвай.

Що се отнася до ЕС, Европейският парламент (ЕП) поиска миналия месец от Съда в Люксембург да даде становище за споразумението. ЕП ще пристъпи след това към гласуване - нещо, което може да стане след няколко месеца.

