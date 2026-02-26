Шведски министър: Заглушеният дрон край френския самолетоносач вероятно е руски

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дронът, чийто сигнал бе заглушен близо до френския самолетоносач "Шарл де Гол" в Швеция, "вероятно е руски", каза тази вечер шведският министър на отбраната Пол Йонсон, цитиран от Франс прес и БТА.

Коментирайки вчерашния случай пред шведската обществена телевизия, Йонсон се аргументира, че "по време на инцидента в непосредствена близост е имало руски военен кораб".

Засега няма коментар от руска страна и не е ясно какво се е случило впоследствие със заглушения дрон.

Силите на НАТО бяха принудени да прихванат дрона, насочващ се към френския самолетоносач с дължина 800 фута, при „сериозен инцидент, свързан със сигурността" в Малмьо, Швеция.