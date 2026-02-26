ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Следващата среща със САЩ и Русия ще бъде...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22368885 www.24chasa.bg

Шведски министър: Заглушеният дрон край френския самолетоносач вероятно е руски

2792
Самолетоносач. СНИМКА: Pixabay

Дронът, чийто сигнал бе заглушен близо до френския самолетоносач "Шарл де Гол" в Швеция, "вероятно е руски", каза тази вечер шведският министър на отбраната Пол Йонсон, цитиран от Франс прес и БТА.

Коментирайки вчерашния случай пред шведската обществена телевизия, Йонсон се аргументира, че "по време на инцидента в непосредствена близост е имало руски военен кораб".

Засега няма коментар от руска страна и не е ясно какво се е случило впоследствие със заглушения дрон.

Силите на НАТО бяха принудени да прихванат дрона, насочващ се към френския самолетоносач с дължина 800 фута, при „сериозен инцидент, свързан със сигурността" в Малмьо, Швеция.

Самолетоносач. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви