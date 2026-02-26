Зеленски: Следващата среща със САЩ и Русия ще бъде в Абу Даби в началото на март

"В резултат на днешните срещи вече има по-голяма готовност за следващия тристранен формат. Най-вероятно следващата среща ще бъде в Абу Даби. Очакваме форматът да се състои в началото на март"

Това каза укрианският президент Володимир Зеленски в редовното си вечерно обръщение след тристранните срещи със САЩ и Русия в Женева, цитира NOVA.

Делегациите напуснаха мястото на срещата – хотел „Де Берг" – след няколкочасови дискусии. Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за край на войната, но досега не е постигнат пробив между Москва и Киев.

Сред темите в дневния ред на срещата са размяната на военнопленници и „пакет за просперитет" за възстановяването на Украйна, каза Зеленски.

САЩ настояват за прекратяване на войната, която навлезе в петата си година. Москва и Киев продължават да са в противоречие по въпроса кой какви територии да получи в следвоенното споразумение. Русия пък настоява за пълен контрол над източната област Донецк и заплашва да я вземе със сила, ако Киев не отстъпи в преговорите. Украйна отхвърли това искане и даде да се разбере, че няма да подпише споразумение без гаранции за сигурност, които да възпрат Москва от нова инвазия.