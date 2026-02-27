Зеленски: Следващият кръг от мирните преговори ще е в Абу Даби в началото на идния месец

Русия не е готова за мир, каза още украинският президент

Следващият кръг от преговорите за край на войната в Украйна ще се състои в Обедининените арабски емирства - в Абу Даби, в началото на идния месец, каза украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видеообръщение към нацията, предаде Укринформ, цитиран от БТА.

"Говорих няколко пъти с Рустем Умеров, Давид Арахамия и пратениците на президента на САЩ (Доналд Тръмп) - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, след срещите днес. Вече е налице по-голяма готовност за следващия тристранен формат. Най-вероятно следващата среща ще се състои в ОАЕ, по-специално в Абу Дами. Очакваме разговорите в този формат да са в началото на март. Трябва да финализираме всичко, до което сме достигнали до момента, за да осигурим реални гаранции за безопасност и да подготвим среща на ниво лидери", посочи Зеленски.

Умеров е секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, а Арахамия е председател на парламентарната група на партията на президента "Слуга на народа".

Според Зеленски една среща на ниво лидери може да разреши много въпроси.

"В крайна сметка лидерите са тези, които вземат кардиналните решения, а когато става въпрос за Русия, страна с един толкова персонализиран режим, това има значение дори повече, отколкото за други държави. На войната трябва да бъде сложен край. Това е нашата позиция - позицията на Украйна и на всички наши партньори", добави държавният глава.

В същото време той отбеляза, че всеки може да види, че Русия не е готова за мир и на този етап няма признаци, че руският президент Владимир Путин ще спре военната си машина.

По този въпрос Зеленски каза, че със САЩ и ЕС текат преговори за форми за упражняване на натиск върху Русия.

Междувременно Рустем Умеров обяви, че днешните преговори в Женева са протекли в два формата - двустранни преговори с делегация на САЩ и разговори в тристранен формат с участието и на Швейцария, съобщи Укринформ.

"След срещата, заедно с Давид Апамия и представителите на американската страна - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, имахме конферентен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски, в който обсъдихме резултатите от разговорите и следващите стъпки", написа Умеров в приложението "Телеграм".

По думите му специално внимание е било отделено на програмите за дългосрочна помощ за Украйна.

Умеров обърна внимание, че преговарящите работят по финализиране на предложения, касаещи икономиката и сигурността, за да може "следващите тристранни преговори с Русия и САЩ да бъдат колкото се може по-състоятелни".