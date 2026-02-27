Германия разшири правомощията на военните и на полицията в борбата с дроновете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бундестагът (долната камара на германския парламент) гласува да даде на Бундесвера (германските въоръжени сили) по-широки правомощия за прехващане и сваляне на безпилотни летателни апарати, предаде Ройтерс. Тази мярка е отговор на нарастването на броя на засечените дронове в германското въздушно пространство, откакто Русия нахлу в Украйна преди 4 години, отбеляза световната агенция, цитирана от БТА.

Бундестагът одобри изменение на закона за въздушната сигурност, предложено от Министерство на вътрешните работи, с подкрепата на управляващия консервативен блок на Християндемократическия съюз и Християнсоциалния съюз (ХДС/ХСС), коалиционния партньор - Германската социалдемократическа партия (ГСДП), и крайнодясната опозиционна партия "Алтернатива за Германия" (АзГ). Изменението цели да се ускори и да се опрости реакцията при навлизането на дронове във въздушното пространство на страната.

От началото на руската инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г. броят на дроновете над Германия се е увеличил рязко, като често хората, които ги управляват, не могат да бъдат открити. Експертите подозират, че Русия стои зад повечето случаи.

Съгласно изменения закон Бундесверът може да предприеме директни действия срещу дронове, когато гражданските власти поискат помощ, включително чрез използване на устройства за заглушаване или с оръжия. Досега военната намеса беше строго ограничена.

Министерството на отбраната може и да разпорежда операции самостоятелно, което позволява по-бърза реакция при сериозни заплахи съгласно измененото законодателство.

Полицията в отделните провинции на Германия е отговорна за борбата с дронове, но често не разполага с необходимото оборудване, посочва Ройтерс.

Неотдавна правомощията на федералната полиция бяха разширени, а в Берлин бе открит център за защита от безпилотни летателни апарати, който да подпомага тези усилия.

Промененото законодателство предвижда и по-строги наказания за преминаването на дронове през въздушното пространство на летищата, като целта е да се ограничат действията на екоактивисти, които неведнъж са обърквали разписанията на полетите.

Такива нарушения вече ще се преследват от закона като престъпления, за които се предвиждат до две години затвор. Досега само се налагаха глоби, обръща внимание Ройтерс.