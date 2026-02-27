ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стачки в обществения транспорт се очакват в почти ...

Времето София  / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22369295 www.24chasa.bg

Иран: Разговорите със САЩ ще продължат в понеделник

2284
Иран започна нов кръг преговори за ядрената си програма с трите европейски сили в Женева. СНИМКА: Екс/@IRIMFA_SPOX

Нов кръг от преговори със САЩ за иранската ядрена програма е предвиден за понеделник, заяви снощи пред репортери външният министър на Иран Абас Арагчи, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Той посочи, че е отбелязан напредък в третия кръг от преговорите за ядрената програма на Техеран, състоял се вчера в Женева, а за понеделник са насрочени "технически разговори".

На въпросните разговори в началото на идната седмица най-вероятно ще се обсъдят детайлите на евентуално споразумение между САЩ и Иран.

"Може би сега вече са налице по-сериозни изгледи за постигането на споразумение", заяви министърът по отношение на третия кръг от преговорите.

По думите му се иска време за консултации с правителствата на двете страни и за подготовката на някои документи. "Това бе най-добрият и най-сериозен кръг от преговори", добави Арагчи.

Иран започна нов кръг преговори за ядрената си програма с трите европейски сили в Женева. СНИМКА: Екс/@IRIMFA_SPOX

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви