Иран: Разговорите със САЩ ще продължат в понеделник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нов кръг от преговори със САЩ за иранската ядрена програма е предвиден за понеделник, заяви снощи пред репортери външният министър на Иран Абас Арагчи, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Той посочи, че е отбелязан напредък в третия кръг от преговорите за ядрената програма на Техеран, състоял се вчера в Женева, а за понеделник са насрочени "технически разговори".

На въпросните разговори в началото на идната седмица най-вероятно ще се обсъдят детайлите на евентуално споразумение между САЩ и Иран.

"Може би сега вече са налице по-сериозни изгледи за постигането на споразумение", заяви министърът по отношение на третия кръг от преговорите.

По думите му се иска време за консултации с правителствата на двете страни и за подготовката на някои документи. "Това бе най-добрият и най-сериозен кръг от преговори", добави Арагчи.