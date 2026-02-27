ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стачки в обществения транспорт се очакват в почти ...

Времето София  / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22369335 www.24chasa.bg

Украински ракети удариха енергийната инфраструктура в руския град Белгород

1132
Разрушени от ударите сгради в Белгород СНИМКА: Архив

Украйна нанесе удари с ракети в руския град Белгород, близо до границата между двете страни, нанасяйки сериозни щети на енергийната инфраструктура, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков от днес.

По думите му са засегнати електроснабдяването, водоснабдяването и топлоподаването, предава БТА.

Нападението срещу Белгород, който е на 40 километра от границата с Украйна, и на околния район е второто в рамките на пет дни, което нанася тежки щети.

"Сериозни щети са нанесени на енергийната инфраструктура", написа Гладков в канала си в приложението "Телеграм", добавяйки, че редица домакинства са останали без ток, вода и отопление.

Губернаторът уточни, че всички щети ще се видят на дневна светлина.

Разрушени от ударите сгради в Белгород СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви