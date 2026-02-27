Украински ракети удариха енергийната инфраструктура в руския град Белгород

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна нанесе удари с ракети в руския град Белгород, близо до границата между двете страни, нанасяйки сериозни щети на енергийната инфраструктура, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков от днес.

По думите му са засегнати електроснабдяването, водоснабдяването и топлоподаването, предава БТА.

Нападението срещу Белгород, който е на 40 километра от границата с Украйна, и на околния район е второто в рамките на пет дни, което нанася тежки щети.

"Сериозни щети са нанесени на енергийната инфраструктура", написа Гладков в канала си в приложението "Телеграм", добавяйки, че редица домакинства са останали без ток, вода и отопление.

Губернаторът уточни, че всички щети ще се видят на дневна светлина.