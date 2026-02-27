Русия обяви, че тази нощ е свалила 95 украински дрона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руската противовъздушна отбрана е неутрализирала тази нощ 95 украински дрона над територията на Русия, както и над Черно море и Азовско море, предаде ТАСС, позовавайки се на данни от руското Министерство на отбраната, цитирана от БТА.

"В течение на изминалата нощ - от 23:00 ч. московско време (22:00 ч. бълг. вр.) на 26 февруари до 7:00 (6:00 у нас) на 27 февруари с дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 95 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над територията на Московска, Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Смоленска, Тверска, Тулска област, както и над Краснодарския край", казва Министерството на отбраната.

Ведомството уточнява, че са били ликвидирани пет дрона, насочени към столицата Москва.