Най-малко петима палестинци загинаха при израелски удари в ивицата Газа

Израелската армия в ивицата Газа

Най-малко петима палестинци загинаха тази сутрин при израелски удари в ивицата Газа, предаде Франс прес, като се позова на Гражданската защита на анклава.

Прекратяването на огъня в крайбрежната територия между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", които водеха две години война, официално е в сила от октомври миналата година, припомня агенцията, пише БТА.

От Гражданската защита - организация за спешна помощ под контрола на "Хамас" - заявиха пред АФП, че удар с дрон е убил трима души в южната част на ивицата, а двама са загинали в централната част.

