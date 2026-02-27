Джей Ди Ванс: Удар по Иран няма да въвлече САЩ в дълга война

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вицепрезидентът на Доналд Тръмп - Джей Ди Ванс, заяви в интервю за американския в. "Вашингтон пост", че "няма шанс" удар по Иран да въвлече САЩ в дълга война в региона.

"Що се отнася до идеята, че ще бъдем въвлечени във война в Близкия изток години наред, няма шанс това да се случи", каза Ванс, цитиран от БТА.

"Мисля, че всички ние предпочитаме варианта на дипломацията", добави вицепрезидентът, отбелязвайки, че "наистина зависи какво правят и какво казват иранците".

Вчера в Женева се състоя третият кръг от преговори между Техеран и Вашингтон с посредничеството на Оман за иранската ядрена програма. Преди тези преговори Джей Ди Ванс каза пред телевизия "Фокс Нюз", че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още предпочита постигане на дипломатическо решение с Иран.

След непреките разговори в Швейцария иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че това е била "най-интензивната" среща с американците и е отбелязан "напредък".

По думите му разговорите със САЩ ще продължат в понеделник, като на този етап изгледите за споразумение са "по-сериозни от преди".