Временната президентка на Венецуела призова Тръмп да отмени санкциите за страната й

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес призова държавния глава на САЩ Доналд Тръмп да отмени "блокадата и санкциите" за страната ѝ, по-малко от два месеца след залавянето на президента Николас Мадуро в американска военна операция на 3 януари, предаде Франс прес.

Родригес, която бе вицепрезидентка на Мадура, осъществи обрат в отношенията между Каракас и Вашингтон, които бяха замразени през 2019 г., обръща внимание АФП, цитирана от БТА.

Тя прие ръководителката на мисията на САЩ във Венецуела, директора на ЦРУ, началника на военното командване на САЩ за Латинска Америка и американския министър на енергетиката, припомня агенцията.

"Блокадата и санкциите срещу Венецуела трябва да бъдат отменени", заяви Делси Родригес в реч, излъчена по държавната телевизия.

САЩ наложиха ембарго на венецуелския петрол през въпросната 2019 г. През последните седмици обаче американското Министерство на финансите издаде лицензи, позволяващи на определени международни компании да работят при строго фиксирани условия в южноамериканската държава, посочва АФП.

В обръщението си "За състоянието на Съюза" във вторник Тръмп похвали изградените отношения с временната президентка Родригес и заяви, че Съединените щати са получили над 80 милиона барела петрол от Венецуела, наричайки страната "нов приятел и партньор".

"Президент Тръмп, като приятели, като партньори, ние откриваме нова програма на сътрудничество със САЩ", подчерта Родригес.