Хърватия започва стратегическо сътрудничество с Казахстан за проучване и добиване на нефт и газ

Хърватската агенция за въглеводороди започва стратегическо сътрудничество с Казахстан за добиване на нефт и газ.

Казахстанската държавна петролна и газова компания "КазМунайГаз" (KazMunayGas) одобри споразумение за съвместно предприятие с хърватската компания "Геоенергия развой" (Geoenergija razvoj), предаде ХИНА. С това официално се потвърждава партньорството между хърватската Агенцията по въглеводородите, "Геоенергия развой" и "КазМунайГаз", за което регионалната телевизия Ен1 съобщи през януари, пише БТА.

Споразумението поставя основите за предстояща среща и подписване на договор за проучване и добив в района Шигис в Казахстан с представители на Министерството на енергетиката на Казахстан и на хърватската и казахстанската компания. Очаква се договорът да бъде подписан в началото на април по време на Международния геоложки форум в Азия, с което ще бъде даден официален старт на участието на Хърватия в проучването на нефт и газ в Казахстан, отбелязва ХИНА.

"С влизането си в този проект Хърватия засилва енергийната си сигурност и международното си присъствие в сектора на проучването и производството", заяви изпълнителният директор на хърватската Агенция по въглеводородите Мариян Кърпан. По думите му партньорството ще допринесе за диверсификацията на източниците и маршрутите за доставки и за дългосрочната стабилност на енергийната система.

Проектът предвижда участие и на хърватския оператор на нефтопроводи ЯНАФ, който в края на януари се включи в увеличението на капитала на "Геоенергия развой" до 43,68 млн. евро. От компанията подчертаха, че диверсификацията на бизнеса е сред ключовите ѝ приоритети.