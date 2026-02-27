ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бил Клинтън ще даде показания по случая Епстийн

Китай отстрани 19 висши държавни служители, сред тях и топ военни

Китай СНИМКА: pixabay

Китайските власти отстраниха 19 висши държавни служители от списъка законодателите дни преди началото на годишната сесия на Национален народен конгрес, съобщава Би Би Си.

Сред отстранените са деветима високопоставени представители на военните.

Мярката е обявена от Постоянен комитет на Националния народен конгрес, който изпълнява функциите на висш законодателен орган между пленарните сесии на парламента. Решението идва непосредствено преди началото на форума, насрочен за следващата седмица.

Официална причина за последните отстранявания не бе посочена. Те обаче идват само седмици след като на 26 януари китайският президент и генерален секретар на управляващата партия Си Дзинпин разпореди отстраняването и ареста на високопоставения генерал Джан Юся – смятан за един от най-близките му военни съюзници.

Заедно с Джан бяха задържани и други военни, сред които Лиу Джънли, началник на Генералния щаб на Народноосвободителна армия на Китай. Срещу Джан бяха повдигнати обвинения в предаване на информация, свързана с ядрената програма на Китай, на Съединените щати.

Според публикации в държавните медии сред новоотстранените фигурират Ли Цяомин, командир на Сухопътните сили, и Шън Дзинлун, бивш командир на Военноморските сили. В списъка са включени още висши офицери, както и редица провинциални партийни функционери, сред които Сун Шаочонг, бивш партиен ръководител на автономния регион Вътрешна Монголия.

Всички те са обвинени в „сериозни нарушения на дисциплината и закона" – формулировка, която в китайската политическа практика често се използва като евфемизъм за корупция.

