Стачки в обществения транспорт се очакват в почти цяла Германия

Стачки в обществения транспорт се очаква да започнат днес в почти всички провинции на Германия, предупреждава германския автомобилен клуб (ADAC) на сайта си.

Смущенията в движенията на автобуси и влакове на места могат да продължат до 1 март. Стачни действия няма да има в провинция Долна Саксония, но в Саксония-Анхалт ще продължат четири дни.

Влаковете на "Дойче бан" ще се движат по разписание, пише БТА.

От началото на февруари градският транспорт в голяма част от Германия периодично бива блокиран от целодневни стачки, обявени от синдиката "Ферди" (Verdi) в хода на колективните трудови преговори. Автобусите, трамваите и метрото, управлявани от много общински предприятия, обаче ще останат в депата.

МВнР препоръча на българските граждани, които планират да пътуват във вътрешността на Германия, да следят информацията за статуса на стачните действия и транспорта на съответните сайтове или мобилни приложения. Според съобщението на МВнР стачните действия ще засегнат и германския авиопревозвач „Луфтханза" (Lufthansa).

На 24 февруари "Ферди" призова към общонационална стачка служителите в обществения транспорт. Колективни трудови преговори се водят във всички 16 провинции на Германия, като основната цел на синдиката е подобряване на условията на труд. Сред исканията са по-малко работни часове през седмицата и през смените, по-дълги периоди на почивка, по-високи бонуси за работа през нощта и през уикендите.