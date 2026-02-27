За първи път: британската Зелена партия спечели частични парламентарни избори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Зелената партия във Великобритания спечели за първи път в историята частични парламентарни избори – в Гортън и Дентън, в района на Манчестър – нанасяйки тежък удар на лейбъристите на премиера Киър Стармър, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Лейбъристите останаха трети – след Зелените на Зак Полански и "Реформирай Обединеното кралство" на Найджъл Фараж. Загубата в някогашния им бастион – Голям Манчестър, увеличава напрежението върху министър-председателя, отбелязват агенциите.

Хана Спенсър, общински съветник и водопроводчик, излезе победителка за Зелените със 14 980 гласа, с преднина от 4402 пред втория – кандидата на "реформаторите" Мат Гудуин (10 578).

Ангелики Стоя от Лейбъристката партия събра 9364 гласа, двойно по-малко от онези 18 555 на общите избори през 2024 година, когато избирателната активност в този регион бе сходно висока.

За кандидатката на Консервативната партия Шарлот Кадън гласуваха едва 706 души, а при Либералните демократи отидоха 653 гласа.

Победата на Зелените ще подкопае тезата на Лейбъристката партия, че ще бъде единствената "опция" за антиреформистките избиратели на местните избори през май, задълбочавайки електоралното изпитание за управляващата партия, коментира Пи Ей Мидия.

Заместник-председателката на лейбъристите Луси Пауъл призна, че Зелените са оправдали "твърдението, че са в най-добра позиция" да лишат "Реформирай Обединеното кралство" от победа в Гортън и Дентън.

Решението на Стармър да блокира кандидатирането на потенциалния си съперник за лидер на Лейбъристката партия – кмета на Манчестър Анди Бърнам, вероятно ще бъде подложено на вътрешнопартийно обсъждане, прогнозира Пи Ей Мидия.