Бил Клинтън ще даде показания по случая Епстийн

Русия призова Афганистан и Пакистан да прекратят сраженията

Пакистан атакува Афганистан. Снимка: Ройтерс

Русия призова Афганистан и Пакистан незабавно да прекратят сраженията по границата и да изгладят различията си по дипломатически път, съобщи Министерството на външните работи в Москва, цитирано от РИА Новости и БТА.

По-рано пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф обяви, че страната му и правителството на талибаните в Кабул се намират в състояние на открит въоръжен конфликт, припомнят агенциите.

До напрежението се стигна след размяна на удари между двете страни в последните дни, прераснали в ожесточени сражения снощи.

