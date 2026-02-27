Откриха разчленено и силно разложено тяло в куфар в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцката полиция започна мащабно разследване, след като в земеделски район на полуостров Халкидики в близост до курортното селище Пефкохори бяха открити човешки останки в напреднал стадий на разложение.

Според първоначалната информация от местните власти, тялото е било разчленено и скрито в куфар и найлонови чували. Находката е открита в четвъртък вечерта (26 февруари) в нива, разположена в близост до популярни туристически селища.

Поради напредналото разложение на останките, към момента е невъзможно да се установи самоличността, нито дори полът на жертвата с пълна категоричност, въпреки че първоначалните подозрения сочат към жена.

На мястото веднага са пристигнали криминалисти и съдебни медици от Солун. Районът е отцепен за щателен оглед. Взети са проби, които ще бъдат сравнени с базата данни на изчезнали лица в Гърция и Интерпол.

Очаква се съдебно медицински анализ да изясни точната причина за смъртта и времето, по което е настъпила.

Засега официалните органи не потвърждават дали жертвата е местна жителка или чужденка.

Прокуратурата е разпоредила проверка на всички лица с криминални досиета за насилствени престъпления в региона на Халкидики и Солун. Изискани са данни от мобилните оператори за активни устройства в района на намиране на тялото за последните няколко месеца, за да се идентифицират подозрителни движения.