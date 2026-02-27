ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бил Клинтън ще даде показания по случая Епстийн

Гърция на война с нелегалните залози: глоби до 800 000 евро и 10 г. затвор

Бойка Атанасова, Атина

Евро СНИМКА: Pixabay

Гръцкото правителство представи нов законопроект, който предвижда безпрецедентни по строгост санкции за организиране и участие в незаконен хазарт. Новите разпоредби целят да изкоренят нелицензираните платформи, които според оценки на Министерството на финансите ощетяват държавния бюджет с милиони евро годишно.

Предвидените глоби за незаконен хазарт достигат космическата сума от 800 000 евро. Освен финансовия удар, законът въвежда и строги наказателни мерки – лицата, свързани с управлението на подобни сайтове или физически обекти, са заплашени от лишаване от свобода до 10 години.

Гражданите, хванати да залагат в платформи без лиценз, могат да получат глоба и дори лишаване от свобода до 1 година. Властите предупреждават, че проследяването на трансакциите чрез банките ще бъде основен инструмент за идентификация на нарушителите.

Очаква се законът да бъде окончателно гласуван в гръцкия парламент през първата половина на 2026 г.. Пълното прилагане на новата регулаторна рамка е планирано за пролетта на 2026 г.

Смята се, че нелегалният пазар в Гърция генерира оборот от над 1 милиард евро годишно – средства, които остават извън данъчната система.

Евро СНИМКА: Pixabay

