Бил Клинтън дава показания по случая Епстийн

Бившият президент на Щатите Бил Клинтън ще даде днес показания по случая "Епстийн" пред Комисията по надзор в Камарата на представителите. Така той ще стане първият бивш президент в съвременната история, който ще се яви пред комисия на Конгреса в рамките на това, което може да се опише като конфронтационно изслушване, отбелязва Си Би Ес.

79-годишният Клинтън ще даде закрито показание, свързано с „въпроси относно разследванията и съдебните преследвания на Джефри Епстийн, от дома си в Чапакуа, щата Ню Йорк. Републиканската комисия по надзора в Камарата на представителите в четвъртък разпитва съпругата му Холари Клинтън по същата тема.

След Втората световна война само Хари Труман и Джералд Форд са били призовавани да свидетелстват пред конгресна комисия. Клинтън отрича да е извършил нарушение или да е знаел за престъпното поведение на Епстийн. Неговите представители твърдят, че е летял четири пъти с частния самолет на финаниста, но други източници посочват по-голям брой полети.

Клинтън заявява, че след 2005 г. не е имал контакт с Епстийн, но никога не е обяснявал публично причината.

Снимка, публикувана от Министерството на правосъдието съгласно закона за прозрачност по делото „Епстийн", показва Клинтън в компанията на Епстийн и Джилейн Максуел. Максуел бе осъдена през 2022 г. на 20 години затвор за сексуален трафик.

Епстийн се самоубива през 2019 г. в затвор в Манхатън, докато очаква федерален процес.

Демократите обвиняват комисията, ръководена от Джеймс Комър, че цели да дискредитира семейство Клинтън. Те настояват и за изслушване на министъра на търговията Хауърд Лутник относно негови контакти с Епстийн. В същото време се повдигат въпроси и за евентуални връзки на настоящия президент Доналд Тръмп с Епстийн, след като в публикувани документи името му било частично заличено.