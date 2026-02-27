ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Локално примирие около Запорожката АЕЦ в Украйна за извършване на ремонтни дейности

Запорожката атомна централа КАДЪР: Екс/@ZelenskyyUa

Локален режим на спиране на огъня влезе в сила от 07:00 ч. московско време тази сутрин в района на Запорожката атомна електроцентрала в Украйна, съобщи пред журналисти генералният директор на корпорацията "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от ТАСС и БТА.

По думите на Лихачов локалното примирие ще позволи на ремонтните бригади, сред които има и специалисти от "Росатом", да поправят електропроводи към централата, повредени при обстрел на 10 февруари, за който той обвини украинската армия.

Шефът на "Росатом" уточни, че възстановителните работи ще продължат не по-малко от седмица.

