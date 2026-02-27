Европейската комисия позволи да се използва съществуващото финансиране за заплащане на безопасни аборти

Европейската комисия съобщи на държавите членки, че могат да използват съществуващото финансиране от ЕС за заплащане на безопасни аборти, след като гражданска инициатива събра 1,1 милиона подписа в подкрепа на жените, които нямат достъп до безопасни и законни аборти, съобщава Би Би Си.

Групата „Моят глас, мой избор", която стои зад инициативата, приветства решението като победа за жените в Европа и политически ангажимент към правата на жените.

Комисията обаче не стигна до създаването на нов механизъм за финансиране, който да даде възможност на жените в районите на Европа, където абортите не се извършват, да пътуват до райони, където това е възможно.

Здравната политика в ЕС е от национална компетентност, но като предлага съществуващия „Европейски социален фонд плюс", Комисията заявява, че всяка държава-членка може да реши как да го използва.

Европейският комисар по въпросите на равенството Хаджа Лахбиб заяви в четвъртък, че всяка година в Европа се извършват почти 500 000 опасни аборта и „безопасността и свободата никога не трябва да зависят от пощенския ви код и доходите ви".

Абортът е законен в повечето страни от ЕС, но в някои държави, като Малта и Полша, той е почти напълно забранен, а в Италия, където абортът е законен от 1978 г., достъпът до безопасно прекъсване на бременността варира от регион на регион.

Това означава, че жените често пътуват в рамките на собствената си страна или в друга държава членка на ЕС, за да си осигурят безопасен аборт.