Премиерът на Япония се обяви против промяна в правилата за наследяване на императорския трон

Премиерът на Япония Санае Такаичи заяви, че се противопоставя на промяна в правилата за наследяване на японския императорски трон, които в момента лишават жените от династията от тази възможност.

Това е най-категоричната ѝ позиция по темата досега, изразена на фона на засилващи се дебати за бъдещето на императорската приемственост, предава Франс прес, цитиран от БТА.

По-рано този месец партията на Такаичи – първата жена министър-председател на Япония, постигна убедителна изборна победа.

Такаичи заяви пред парламента, че ще се съобрази със заключението на експертна група, според която правото на наследяване на императорския трон трябва да остане за мъжкото потомство на династията. "Правителството и аз уважаваме това становище", подчерта тя.

По-рано премиерът определи въпроса за преразглеждането на правилата на императорското семейство като "спешен", като изрази надежда за задълбочаване на дискусиите относно осигуряването на стабилна приемственост. Сред обсъжданите варианти е и възможността за приобщаване на далечни роднини от мъжки пол чрез своеобразна форма на "осиновяване".

През септември миналата година Япония отбеляза пълнолетието на принц Хисахито – единствения млад мъжки наследник на трона. Той е племенник на император Нарухито и втори в линията за наследяване след баща си.

В Япония императорът няма политическа власт, но институцията има важна церемониална роля. По традиция само мъж може да наследи трона, като според преданието императорската династия води началото си отпреди около 2600 години.

Проучванията на общественото мнение обаче показват значителна подкрепа за възможността жена да се възкачи на трона. Дъщерята на Нарухито – принцеса Айко, е изключена от наследяването съгласно действащите правила.